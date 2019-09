Els revoltats de Hong Kong aconsegueixen la retirada de la llei d'extradició

Triomf dels manifestants que protesten contra l'assimilació política de Hong Kong per part de la Xina. El govern de l'excolònia britànica, escollit en eleccions però controlat pels xinesos, ha cedit després de setmanes de protestes i ha retirat el projecte de llei d'extradicions que permetia jutjar a la Xina qualsevol ciutadà. De facto, deixava sense sobirania jurídica Hong Kong.La cap del govern, Carrie Lam, desbordada per les protestes, s'havia plantejat en els darrers dies dimitir del càrrec en constatar que, en l'enfrontament entre els manifestants i la voluntat d'assimilació per part dels xinesos després de la descolonització del 1997, el seu marge era "molt estret".Els manifestants van ocupar fa uns dies l'aeroport i han protagonitzat protestes en favor de la democratització de Hong Kong com una forma de blindar el règim de llibertats que havien anat consolidant en els darrers anys. Intenten consolidar l'existència de dos sistemes polítics en un sol país i alguns d'ells són partidaris d'independitzar l'excolònia. La borsa i el sector financer de Hong Kong s'han vist greument afectades per la tensió política.

