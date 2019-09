ERC manté que no impedirà la investidura de Sánchez però veu «nefast» que rebutgi el referèndum

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha qualificat de "nefasta" la proposta del líder del PSOE, Pedro Sánchez per a Catalunya que contempla el diàleg però rebutja un referèndum d'autodeterminació.En roda de premsa des del Congrés després de reunir-se amb una delegació del PSOE per abordar la investidura, Rufián ha afirmat que a nivell social els "sona bé" el paquet de mesures presentat aquest dimarts però ha afegit que la part sobre Catalunya sembla "un paràgraf escrit per Irene Lozano o Josep Borrell", en referència a la secretària d'estat d'Espanya Global i al ministre d'Afers Exteriors en funcions. "Bastat reaccionari", ha afegit.El PSOE ha començat aquest dimecres la ronda de contactes amb ERC després de fer públic el programa amb el què vol arribar a un acord per a la investidura de Sánchez. Aquesta tarda serà el torn del PNB i demà dijous a la tarda hi haurà la trobada entre negociadors del PSOE i Unides Podem.A banda de Rufián en la reunió també hi ha assistit la diputada Carolina Telechea. Per part del PSOE hi han participat el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, i la portaveu dels socialistes al Congrés, Adriana Lastra.En una entrevista a Els matins de TV3, el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Pere Aragonès, ha qualificat de "míting" la presentació de les propostes del PSOE a Podem per desbloquejar la investidura i ha instat totes dues parts a arribar a un acord començar a treballar."M'agradaria que no anéssim a eleccions. Amb un govern amb qui ens haurem de discutir, preferim que no estigui en funcions", ha explicat el vicepresident, que ha insistit que la proposta d'ERC és apostar pel diàleg i la negociació, i que per això cal que hi hagi "algú a l'altra banda".En aquest sentit, el vicepresident ha situat la reunió de Pedralbes com a punt de partida per reprendre el diàleg. "Haurem de posar els instruments que sigiun necessaris per afavorir el diàleg. Demano que tornin a la taula del diàleg", ha reclamat.

