L'exdirector d'«El Periódico» Enric Hernàndez, nou responsable d'Informació i Actualitat de RTVE

Enric Hernández, director d'''El Periódico'' Foto: ACN

David Valcarce, fins ara director d'Operacions de Televisió Espanyola, serà el nou director de TVE en substitució d'Eladio Jareño, nomenat pel govern del PP. Enric Hernández, exdirector d'El Periódico de Catalunya i que va liderar el gir unionista del diari, ocuparà la direcció d'Informació i Actualitat de RTVE, una figura de nova creació que s'encarregarà de coordinar la informació entre els diferents canals i emissores de RTVE.En paral·lel, Víctor Sánchez, fins ara director de l'àrea Tècnica de TVE, es posarà al capdavant de l'àrea d'Operacions. La Administradora Provisional Única, Rosa María Mateo, nomenada pel govern de Pedro Sánchez, ha informat d'aquests nomenaments als consells d'informatius de RTVE.David Valcarce, de 62 anys, és enginyer superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid i ha desenvolupat la seva carrera professional a TVE. Entre els seus reptes hi ha la modernització i adaptació a les noves necessitats tecnològiques i operatives.Valcarce va entrar a RTVE per oposició el 1978. Ha estat responsable del desplegament tècnic en grans esdeveniments de TVE, com els Jocs Olímpics de Sydney, Atenes, Pequín, Londres i Rio, casaments reals, proclamació del rei Felip VI i visites papals a Espanya.Des de 1987 ha ocupat càrrecs de responsabilitat amb els diferents equips que han estat al capdavant de RTVE. Ha estat cap i coordinador de Projectes d'Aplicacions Tècniques, cap del Servei de R + D i Mètodes, cap de Planificació de Recursos d'emissió, sotsdirector de Manteniment Tècnic de Torrespaña, sotsdirector de Mitjans Tècnics de Producció, sotsdirector d'explotació de Mitjans Tècnics, director de Mitjans i, des de 2017 fins a l'actualitat, director d'Operacions.Enric Hernàndez, de 50 anys, llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, assumeix el càrrec de director d'Informació i Actualitat, figura que, segons el comunicat de TVE, "ja existeix en altres televisions públiques de referència, com la BBC".Enric Hernàndez va ser director d'El Periódico des de 2010 fins a maig de 2019. Abans, el 2009, havia estat director adjunt d'El País i responsable de la seva edició a Catalunya. Hernández ha estat vinculat a RTVE com a analista de Los Desayunos de TVE i tertulià de RNE. Entre 1992 i 2008, va ser delegat a Madrid del diari Avui i de El Periódico.Víctor Sánchez García, de 42 anys, és enginyer superior de Telecomunicacions i professional de RTVE. Des 2017 fins ara, ha ocupat la direcció de l'Àrea Tècnica de TVE.Va començar a RTVE el 1999 com a oficial tècnic electrònic i analista de Sistemes. En 2007 va ser nomenat subdirector de Manteniment de TVE i en 2009 va passar a ser director de Suport i Manteniment Tècnic, treballant en l'operatiu dels Jocs Olímpics de Londres i Rio, el Campionat Mundial de Natació de Barcelona i els Jocs del Mediterrani, entre d'altres grans esdeveniments.

