Una entitat espanyolista pressiona comerciants nord-catalans per no vendre productes independentistes

Són amenaces @catalunya_d? Per cert, ma germana és lliure, el comerç també, i aviat Catalunya. 😘 #LesGermanesNoSeToquen pic.twitter.com/iiFV6jtDOx — Júlia Taurinyà (@JuliaTaurinya) September 4, 2019

⚠️ Alerta que la cosa se fa grossa. El restaurant La Vigatane de Perpinyà també ha rebut un correu de @catalunya_d aquest matí, perquè fa servir l'estelada en una publicitat. pic.twitter.com/B25FBHFwfU — Júlia Taurinyà (@JuliaTaurinya) September 4, 2019

L'entitat espanyolista Catalunya peuple d'Espagne, amb seu a Suïssa i liderada per l'empresari ultra François Meylan, es dedica a pressionar comerciants nord-catalans perquè no venguin productes catalans o independentistes.Així ho ha explicat la periodista i productora artística Júlia Taurinyà, que s'ha fet ressò del cas de la seva germana, Muriel, que ven productes dels Països Catalans a Perpinyà. En un correu rebut aquest matí, l'entitat demana que no vengui "productes separatistes", com ara samarretes de l'ANC per la Diada.A través de Twitter, Taurinyà ha explicat que minuts després de rebre el correu, la pàgina de Facebook de la botiga de la seva germana s'ha complert de comentaris negatius escrits en castellà i notes baixes. Un d'ells, per exemple, diu que els productes són "de qualitat inferior" i que van rebre amenaces quan van intentar reclamar.Així mateix, aquesta entitat també ha pressionat el restaurant La Vigatane, també a Perpinyà, perquè utilitzen una estelada en una publicitat. En aquest cas, reclamen que es retiri aquesta publicitat en un correu enviat el dia 2 de setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor