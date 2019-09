👋 Bon dimecres! Avui el santoral ens recorda que és #SantaRosalia

Moltes felicitats a totes! 👄

Com diu el seu primer èxit, quan condueixis, no ho facis 'Malamente'👌 pic.twitter.com/sVxZLVzFni — Trànsit (@transit) September 4, 2019

Elde Rosalía no s'atura i tothom que pot intenta aprofitar el seu èxit per llançar missatges diversos. L'últim cas l'hem vist aquest matí al compte de Twitter del Servei Català de Trànsit. I és que avui és santa Rosalia i és per això que des de Trànsit han recomanat que, com diu un dels seus èxits, quan condueixin no ho facis... Malamente.Per si encara no l'heu escoltada, us deixem elde Rosalía i aquí us deixem algunes curiositats dels seus videoclips.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor