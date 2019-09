Mor una dona apunyalada al Port Olímpic

Una dona ha mort aquest matí després de ser apunyalada de matinada al Port Olímpic de Barcelona. La víctima, de 26 anys, i una altra persona han resultat ferides i han estat traslladades a l'hospital, on finalment la dona ha mort.Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i a hores d'ara no hi ha cap detingut. Els fets han passat pels volts de les 3 de la matinada. Les dues persones han estat ferides per arma blanca en un intent de furt en un local del Port Olímpic.

