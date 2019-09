Aragonès alerta Endesa que tallar la llum a famílies vulnerables és «il·legal»

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha alertat Endesa que l'"amenaça" d'Endesa de tallar la llum a les famílies vulnerables amb deutes és "il·legal" i l'ha instat a signar el conveni amb la Generalitat per abordar aquesta qüestió. En declaracions a TV3, Aragonès ha recordat a la companyia subministradora que "ha de complir la llei" i que si no ho fa hi haurà sancions, com ja n'hi han hagut. Ha reconegut que hi ha un deute acumulat i que s'ha de solucionar però ha insistit que la millor manera és signar el conveni entre l'administració catalana i l'empresa. "El que han de fer és seure a la taula i signar el conveni previst a la normativa catalana", ha declarat.El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha alertat Endesa que l'"amenaça" d'Endesa de tallar la llum a les famílies vulnerables amb deutes és "il·legal" i l'ha instat a signar el conveni amb la Generalitat per abordar aquesta qüestió. En declaracions a TV3, Aragonès ha recordat a la companyia subministradora que "ha de complir la llei" i que si no ho fa hi haurà sancions, com ha insistit que ja n'hi ha hagut. Ha reconegut que hi ha un deute acumulat i que s'ha de parlar com se soluciona però ha insistit que la millor manera és signar el conveni entre l'administració catalana i l'empresa. "El que han de fer és seure a la taula i signar el conveni previst a la normativa catalana", ha declarat.Sobre el fet que aquest conveni s'hauria d'haver signat fa anys, ha dit que no poden "posar una pistola al pit" als "oligopolis energètics" per a que signin. D'altra banda, Aragonès també ha criticat l'actuació del govern de l'Estat per impugnar aspectes de la llei contra la pobresa energètica, perquè és qui té les competències sobre el mercat regulador i perquè considera que també cal una reforma del bo social.El vicepresident ha defensat que des del 2015 la Generalitat ha transferit fins a 26 MEUR a les administracions locals per fer front a ajudes d'emergència davant la pobresa energètica. Ha respost així a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, que també en declaracions a TV3 ha afirmat que ara és hora que hi posin recursos les administracions que "no n'han posat fins ara", entre les que ha situat la Generalitat.Per últim, ha criticat que en la carta que Endesa va enviar als consistoris i constaven les dades dels consumidors. A través d'aquesta informació han constatat que hi ha famílies d'aquestes que no estan acollides al bo social i ha recordat a les empreses que "tenen l'obligació d'informar que es poden acollir". "Tothom ha de complir la llei, des de la família més vulnerable fins als grans oligopolis", ha afirmat.Aquest matí la presidenta de la Diputació ha convocat els alcaldes i alcaldesses de la demarcació per donar una resposta coordinada i conjunta a aquesta qüestió. Marín ha explicat que el seu missatge als municipis és "que no facin cas" de l'amenaça i no paguin, tot i que ha apuntat que algun municipi petit ja ho ha fet, i que es faci una resposta comuna.

