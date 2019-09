​Els acusats per la compra del partit Llevant-Saragossa demanen la nul·litat del cas

La defensa de diversos dels acusats en el judici pel possible tripijoc del partit Llevant-Saragossa de la temporada 2010/2011 han demanat la nul·litat del cas, ja que entenen que es basa en una denúncia de Javier Tebas, actual president de La Lliga, que va obtenir com a advocat informació d'un client, la qual cosa vulneraria el secret professional i el dret a la intimitat.L'advocat del Saragossa, segons explica el Diari la Veu, ha estat el primer a plantejar la qüestió i ha recordat que, segons les declaracions de Tebas, públiques i en la instrucció, aquest va ser avisat del possible tripijoc del partit dies abans de l'enfrontament al camp Ciutat de València. No obstant això, només va presentar la denúncia després d'haver rebut una informació d'un jugador de l'equip aragonès en el seu despatx professional, on el futbolista havia acudit per sol·licitar els seus serveis com a lletrat.L'advocat del club aragonès ha recalcat que Tebas es va acollir al secret professional "perquè li ho havia comentat com a advocat i en el seu despatx" per a no revelar durant la instrucció la identitat del jugador.El futbolista li hauria parlat de possibles irregularitats en les nòmines dels jugadors saragossistes per amagar uns pagaments que haurien estat posteriorment destinats als jugadors del Llevant, amb la finalitat d'assegurar-se el triomf que va permetre la permanència del conjunt aragonès."No es pot fer una excepció sobre el secret professional. Com és possible que aquest judici s'estigui celebrant?", s'ha preguntat el lletrat, qui ha recordat que el possible consentiment del client de Tebas per a revelar aquesta informació "no eximeix del secret professional"."Tenia clara obligació de guardar silenci. No consta que el denunciant li permetés utilitzar-la, però encara que ho hagués fet, no podria ni amb l'autorització, i encara que deixés de ser el seu advocat, el deure de sigil roman", ha recalcat la defensa. A més, l'advocat ha qualificat de "gravíssima" l'actuació de Tebas, tant per la ruptura del secret com per una possible vulneració del dret a la intimitat.L'advocat de Gabi Fernández i d'Ángel Lafita ha insistit que "el secret professional no té per objecte només la identitat del client, sinó també dels fets". "Tebas no pot decidir. La dispensa o no del deure de secret no li correspon a l'advocat. Només quan és dispensat pel seu client i en el seu benefici el pot revelar", ha assenyalat just abans d'apuntar que "si no ha acreditat la dispensa, és que no la té".A més, el lletrat ha avisat que "si el client (que li va donar la informació) està en la banqueta, la revelació seria un delicte". "S'ha iniciat un procés amb una font il·lícita. La informació és il·lícita, perquè s'ha proporcionat amb vulneració flagrant d'un dret fonamental", ha afirmat.Tant l'advocat d'Ander Herrera com el d'altres acusats han reclamat "que es resolgui de manera prèvia perquè l'actuació de Tebas és l'atemptat més greu contra la professió i afecta la relació advocat-client".En aquestes mateixes qüestions prèvies, la Fiscalia ha demanat l'"ampliació de la pericial" sobre els moviments econòmics dels jugadors del Llevant. Mentrestant, La Lliga ha sol·licitat la incorporació de diversos informes.Per part del Saragossa, s'ha demanat també incorporar un informe sobre les nòmines d'aquests mesos, amb les quals espera justificar el pagament que va realitzar a alguns dels seus jugadors, i un informe amb algunes declaracions de Javier Tebas. Els advocats dels directius del Saragossa han demanat, en qualsevol cas, la prescripció del possible delicte de falsedat documental que se'ls atribueix als tres per una possible falsificació de les nòmines dels jugadors. Amb aquestes nòmines s'hauria intentat justificar el pagament per part del club aragonés d'uns diners que, segons la Fiscalia i les acusacions particulars, haurien acabat en els jugadors del Llevant per a assegurar el triomf en el partit en qüestió.

