Aragonès obre la porta a modificacions a l'IRPF per a les rendes baixes en els pressupostos del 2020

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha obert la porta a modificacions a l'IRPF no només per a les rendes altes, com ja preveia el projecte del 2019, sinó també per a les baixes en els comptes del 2020. En declaracions a TV3, Aragonès ha dit que "hi ha una mica de marge" en el sentit d'"augmentar la progressivitat" però no només tocant les rendes altes sinó "fins i tot introduir mesures perquè les rendes més baixes pugin tenir alguna millora".L'objectiu és tenir una fiscalitat "justa i progressiva". D'altra banda, ha insistit que l'Estat ha de transferir a les comunitats els diners recaptats perquè "és la seva obligació" i ha reclamat que no posi "excuses tècniques".Els nous comptes preveuen 2.500 milions d'euros més d'inversió social però Aragonès ha dit que no n'hi ha prou i que es plantejaran altres vies per tenir més recursos. En aquets context ha situat la revisió de l'IRPF, perquè "encara hi ha una mica de marge". No ha concreat la proposta però ha afirmat que la idea és fer modificacions "per dalt i per baix" fent "algun ajust en algun tram".També ha apuntat a un "marge de millora" en l'impost de successions com ja van plantejar en el projecte del 2019 per tal de gravar les grans herències, que ha afirmat que són minoria però que cal abordar. Segons Aragonès, el 75% de les herències a Catalunya paguen "menys d'un euro d'impost".Per últim, també ha apuntat a mesures en l'àmbit de la fiscalitat verda per tal de tenir més recursos per lluitar contra l'emergència climàtica i poder fer més inversió en transport públic i en el canvi de model energètic.El vicepresident continuarà aquest dimecres la ronda de contactes en el marc de les negociacions dels nous comptes i es reunirà amb Catalunya en Comú i el PSC. A tots els partits els ha demanat que pensin en el que necessita el país "més que no pas en resultats electorals" i ha dit que és "inviable" gestionar les necessitats del país amb els comptes prorrogats.Sobre les crítiques de la CUP després de la reunió d'aquest dimarts, els hi ha recordat que van donar suport als comptes del 2017 i ha plantejat que els cupaires "no poden dir que el pressupost que van aprovar és de retallades.Aragonès ha dit que hauran de "cedir tots una mica" per aprovar aquests comptes i ha confiat que així ho vegin els grups polítics que comparteixen la preocupació per donar resposta a les necessitats dels catalans.Per últim, ha reclamat "coherència" al govern espanyol ja que ha considerat que no coincideix allò que l'Estat va defensar per carta amb les darreres paraules de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, sobre la transferència dels recursos de finançament del 2019. Ha confirmat que la Generalitat va presentar el passat dilluns una demanda davant l'Audiència Nacional per reclamar aquests recursos i ha criticat "que es jugui amb els diners dels ciutadans per intentar aconseguir un acord de Govern o un vot gratis".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor