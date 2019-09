WhatsApp s'apunta als «memojis» personalitzats

Ja fa més d'un any que van aparèixer els memojis, stickers personalitzats als quals podem donar una aparença similar a la nostra. Doncs bé, finalment WhatsApp he decidit fer el pas i incloure aquestes peculiars emoticones a l'aplicació de missatgeria.Així doncs, els usuaris ja no hauran d'importar els memojis que hagin creat des de la seva galeria d'imatges, sinó que els apareixeran directament a l'app, a la mateixa secció que les emoticones.Els memojis són uns animojis personalitats per l’usuari ( es pot fer a través de diverses aplicacions ) que tenen trets humans i que se semblen, en certa mesura, a nosaltres. I alguns fins i tot poden reflectir el teu estat d’ànim.L’usuari pot començar a crear el memoji des de zero: es pot seleccionar manualment el color de la pell, els accessoris que porta, els moviments o expressions facials i altres petits detalls.

Crea el teu memoji

Aquesta però, no és l'única novetat que arribarà a WhatsApp d'aquí poc. La plataforma també inclourà el famós efecte Boomerang d'Instagram: permetrà realitzar vídeos en bucle i compartir-los amb els teus contactes.A més a més, també es preveu que aquest setembre l'app posi en funcionament el bloqueig per empremta dactilar. Aquesta funció verificarà la identitat de l'usuari quan vulgui accedir a WhatsApp i evitarà, per tant, que les persones que no siguin propietàries del compte llegeixin les converses sense permís o enviïn continguts.

