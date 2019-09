Aragonès situa la reunió de Pedralbes com a punt de partida per reprendre el diàleg amb Sánchez

El vicepresident del Govern i líder d'ERC, Pere Aragonès, ha estat crític amb l'acte d'ahir de Pedro Sánchez. Aragonès ha qualificat de "míting" la presentació de les propostes del PSOE a Podem per desbloquejar la investidura i ha instat totes dues parts a arribar a un acord començar a treballar. "M'agradaria que no anéssim a eleccions. Amb un govern amb qui ens haurem de discutir, preferim que no estigui en funcions", ha explicat el vicepresident, que ha insistit que la proposta d'ERC és apostar pel diàleg i la negociació, i que per això cal que hi hagi "algú a l'altra banda".En aquest sentit, el vicepresident ha situat la reunió de Pedralbes com a punt de partida per reprendre el diàleg. "Haurem de posar els instruments que sigiun necessaris per afavorir el diàleg. Demano que tornin a la taula del diàleg", ha reclamat.Tanmateix, el líder d'ERC s'ha mostrat poc optimista en què hi hagi un debat d'investidura a Espanya. "El que veiem ara és una campanya electoral", ha lamentat, i ha denúnciat que mentre no es desbloqueja la situació, els diners que han d'arribar a Catalunya no arriben. "Cal demanar responsabilitat al govern de l'Estat. Porten des del febrer sense fer res", ha criticat el vicepresident.Aragonès ha insistit que no renunciaran a la independència de Catalunya i al reconeixement del dret a l'autodeterminació. "Precisament perquè estem en desacord, cal iniciar el diàleg i la negociació", ha insistit, i ha negat que hi hagi un "conflicte de convivència" entre catalans, sinó un "conflicte democràtic": "Això es resoldrà només amb diàleg i votació. Nosaltres persistirem".El vicepresident ha demanat que la resposta a la sentència sigui "massiva", "transversal" i "internacional", i no només "de Govern". "La resposta ha de tenir una pota social i una de jurídica, i també una vessant internacional", ha insistit el vicepresident. Preguntat per la unilateralitat en la resposta al Tribunal, Aragonès ha reclamat fer "el que podem fer": "Podem actuar unilateralment? L'Estat sí, nosaltres creiem que necessitem una força molt més gran".En aquest sentit, el líder d'ERC ha apel·lat al 80% i "als grans consensos" que hi ha a Catalunya. "La línia de resposta ha de ser la que agrupi més gent i ens faci més forts", ha reblat. També ha insistit que, en cas d'eleccions, la decisió es prendrà conjuntament en el marc del Govern.I un govern de concentració? Aragonès s'ha mostrat partidari de "reforçar les institucions": "Si la sentència és dura, caldrà que les institucions siguin tan fortes com sigui possible". En aquesta línia ha parlat de majories sòlides al Parlament, als Ajuntaments, a les Diputacions i també al Govern: "La millor fórmula serà la que ens posi a tots d'acord. Estic segur que aquest acord el tindrem".Aragonès ha exigit a les empreses elèctriques que "compleixin la llei" i en aquest sentit ha recordat a Endesa que no pot "amenaçar" els ajuntaments i els veïns amb talls de llum en cas d'impagament. "La llei ho prohibeix", ha ressaltat el vicepresident, i ha insistit que el Govern ha destinat diners en aquest sentit per evitar que les famílies en risc de pobresa energètica es vegin afectades per talls de subministrament elèctric. "Hi continuarem posant recursos", ha reblat. El conseller també ha recordat que les empreses subministradores han d'informar les famílies que es poden acollir al bo social i ha denunciat que no ho estan fent. Aquest dimarts hi ha una reunió a la Diputació de Barcelona per analitzar aquesta qüestió.

