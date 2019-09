Pujol reapareix amb una recepta per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol defensa en un article a la web de l'Associació Serviol que la qüestió de Catalunya no se solucionarà amb el trasllat del Senat o algun Ministeri. En el mateix text l'expresident fixa les principals reclamacions de Catalunya: real poder polític i competencial; un finançament just i suficient i reconeixement de la pròpia identitat, deixant d'aquesta manera fora la reclamació d'independència.L'article sota el títol Una proposta per fugir d'estudi, Pujol posa d'exemple Xile i explica que tot i que en aquest país el Senat està a Valparaíso, es continua demanant més descentralització política.En referència a les declaracions de l'economista i exdiputat del Congrés Ramón Tamames, que va afirmar que l'encaix de Catalunya a Espanya es resoldria "posant el Senat a Barcelona i amb un o dos Ministeris", Pujol diu que la proposta demostra el "desconeixement" del problema."El debat no és una mica de poder econòmic i administratiu, sinó el reconeixement d'una realitat amb consciència col·lectiva, i amb memòria històrica, i amb una llengua i una cultura i sobretot amb un projecte col·lectiu propi. I amb voluntat d'encaix efectiu en el marc espanyol i europeu", afegeix l'expresident en l'article amb data de 2 de setembre.

