​Dos ferits en un nou apunyalament a Barcelona

Dues persones estan hospitalitzades després de resultar ferides per arma blanca en un intent de furt al Port Olímpic de Barcelona aquest dimecres a la matinada,sobre els volts de les 3. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets que suposadament haurien passat dins d'un local del Moll de Gregal, al Port Olímpic, on s'hauria intentat robar alguna pertinença a la víctima.Es desconeix l'estat i la identitat de les dues persones ferides. Segons han explicat els Mossos d’Esquadra, un dels ferits es troba en estat molt greu.La policia busca el responsable o responsables del furt. A hores d’ara, no hi ha cap detingut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor