El Parlament britànic deixa Johnson sense el control del Brexit

L'oposició ha pres el control de l'agenda del Parlament britànic al Partit Conservador encapçalat pel ministre britànic Boris Johnson aquesta nit, després que un dels seus diputats hagi passat a les files dels liberals i l'hagi deixat sense majoria. La moció sobre el control de l'agenda ha guanyat per 328 vots a 301. D'aquesta manera, els opositors a un Brexit dur podran introduir al Parlament la discussió d'una llei que bloquegi la possibilitat de trencar amb la UE sense respectar els termes de l'acord entre les dues parts, opció que Johnson no descarta.Probablement la llei entrarà aquest dimecres al Parlament en el marc d'un debat d'urgència. En cas que tiri endavant –opció factible per la pèrdua de la majoria dels conservadors- la norma obligarà el primer ministre a demanar a la UE una altra pròrroga al Brexit per evitar la sortida dura.Johnson ha anunciat al matí que podia contraatacar a aquesta mesura amb la convocatòria d'unes eleccions, amb les quals podria reforçar la postura dels conservadors i evitar la pressió dels contraris al Brexit dur. Però aquesta opció se li ha complicat després de la sortida del partit del diputat Phillip Lee, que li ha fet perdre la majoria de la cambra.Lee ha assegurat a través d'una carta publicada a les xarxes socials que està "preocupat" per l'estratègia tory en el Brexit, que considera que està "contaminada" pel "populisme i el nacionalisme anglès".

