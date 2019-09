La noia morta a Lleida ha caigut d'un onzè pis després de trencar-se la claraboia per on caminava

Una noia de 14 anys ha mort aquest dimarts al vespre en caure pel pati interior d'un edifici de l'avinguda Francesc Macià de Lleida. La menor s'ha precipitat al buit des d'un onzè pis i ha perdut la vida.Segons sembla, la menor estava amb altres persones al capdamunt de l'edifici i la caiguda s'ha produït per un celobert interior del bloc, quan s'ha trencat la claraboia sobre la que caminava. Els fets han tingut lloc cap a les vuit del vespre i els serveis d'emergència que s'han desplaçat fins al lloc dels fets no han pogut fer res per salvar la vida de la jove, que ha mort al mateix indret de l'accident.Fonts de la comunitat de l'edifici on han passat els fets han explicat que la víctima i les altres persones, majoritàriament noies menors com ella, feien una festa al capdamunt del bloc, que no respon exactament a la descripció d'un terrat, sinó que s'organitza més aviat com un lloc on hi ha instal·lats diversos elements del subministrament energètic, com ara dipòsits d'aigua. També han explicat que els veïns no hi solen pujar.A més han afegit que ni la víctima ni la resta de persones que hi havia al lloc de l'incident són veïns de l'immoble, però que una d'elles té un familiar que sí que hi viu. Segons la versió d'aquesta font, la víctima caminava per una claraboia que s'ha trencat, moment en què s'ha precipitat al buit fins a un pati interior situat més de trenta metres més avall.El cos de la víctima ha estat retirat pels serveis oficials cap a les deu de la nit, mentre hi havia psicòlegs per atendre les altres persones, efectius del SEM i dels Mossos d'Esquadra, entre d'altres. L'alcalde de la localitat, Miquel Pueyo, també s'ha adreçat a l'indret per conèixer els fets de primera mà.

