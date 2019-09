​La CUP s'allunya dels pressupostos d'Aragonès: «Consoliden les retallades»

El viratge de la CUP certificat en la darrera assemblea nacional de la formació no sembla que s'hagi de plasmar en un vot afirmatiu als pressuposts del Govern del 2020 . Almenys així ho sembla després de la primera reunió entre la diputada anticapitalista Maria Sirvent i el vicepresident català, Pere Aragonès, feta aquest dimarts, i que obre la ronda de contactes amb partits de l'oposició del també conseller d'Economia i Hisenda. " Per molta enginyeria comptable que facin, aquests pressupostos consoliden les retallades dels darrers anys", ha lamentat Sirvent.La diputada s'ha mostrat contundent en relació als pressupostos en un comunicat emès per la CUP en què els qualifica de "continuistes i insuficients" i lamenta que "no suposen un canvi de tendència als que el Govern va anunciar l'any passat". "A hores d'ara, i a falta d'examinar a fons la primera proposta que acabem de rebre, les propostes de la CUP no semblen tenir cabuda en aquest projecte de pressupostos", ha etzibat, deixant clar que Aragonès hauria d'incloure moltes modificacions si vol el suport de la seva formació -JxCat va apostar per pactar els comptes amb els anticapitalistes.Sirvent ha assegurat que les xifres del vicepresident, que ha avançat que el 2020 preveu gastar 2.500 milions més que el 2019, "no quadren" i "semblen tendencioses i propagandístiques". La diputada ha criticat també l'"obediència i continuisme" d'Aragonès, de qui preveu que mantindrà una política de privatitzacions i "constant degradació de serveis públics", motiu pel qual li ha exigit "propostes per fer front a les necessitats socials creixents" i que esquivi "les regles d'austeritat imposades per la Unió Europea i per l'estat espanyol".

