Mor una noia de 14 anys en caure d'un onzè pis a Lleida

Una noia de 14 anys ha mort aquest dimarts al vespre en caure pel pati interior d'un edifici de l'avinguda Francesc Macià de Lleida. Per causes que s'estan investigant, la menor s'ha precipitat al buit des d'un onzè pis i ha perdut la vida.Segons sembla, la menor estava amb altre gent al capdamunt de l'edifici i la caiguda s'ha produït per un celobert interior de l'edifici. Els fets han tingut lloc cap a les vuit del vespre. Els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar la vida de la jove.

