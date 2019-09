«1713», el llibre que explica la logística de la Guerra dels Catalans

L'historiador Francesc Serra, juntament amb el dibuixant i documentalista Francesc Riart, acaben de publicar 1713. La preparació de la Guerra dels Catalans (Rafael Dalmau, editor), on fa noves aportacions sobre l'organització militar dels mesos previs a l'Onze de Setembre; una d'elles, que l'activitat corsària va constituir una important font de finançament.Al pròleg, F. Xavier Hernàndez Cardona, catedràtic de Didàctica de la Història de la UB, afirma: "ni guerrillers, ni desordre, ni resistència, Catalunya va afrontar la guerra com un país normal, en defensa del seu ordenament jurídic i institucional i utilitzant, amb voluntat de victòria, els mecanismes militars que eren al seu abast".El llibre explica sobretot la logística de la Guerra dels Catalans. Com les institucions catalanes van preparar la guerra, com es van aixecar els nous regiments de soldats, com es van contractar els regiments i les unitats ja formades, o com es finançava el proveïment d'uniformes i d'armament.S'hi publica una nòmina de bona part de l'oficialitat de l'exèrcit català durant el bienni 1713-1714. S'han pogut reconstruir les plantes de tots els regiments i els oficials majors i els de les companyies, i se n'ha localitzat la identitat i la naturalesa d'alguns.El llibre fereix xifres força rigoroses sobre la quantificació d'aquest exèrcit català, extretes bàsicament de la consulta de fonts primàries.També clarifica els diversos tipus de combatents i la seva organització en regiments i companyies, així com també la importància de les Reials Ordenances de Carles III (Carles d'Àustria) en la configuració d'aquest exèrcit català.Aporta una estimació real i ajustada de les forces que tenia Catalunya en el moment d'iniciar-se la guerra a ultrança, totes les places fortes que controlava i les guarnicions que les protegien. Conté un apèndix terminològic per entendre el lèxic referent a la guerra de principis del segle XVIII.El llibre és el fruit d'una gran recerca de fonts primàries arxivístiques, complementada amb la principal i més actualitzada bibliografia de referència.Les primeres presentacions seran a la Setmana del Llibre en Català (a l'Av. de la Catedral de Barcelona, l'11 de setembre) i a Cardona (divendres dia 13, a les 18 a les Voltes de la plaça del Mercat).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor