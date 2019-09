«Planta baixa» encapçala les novetats de la graella de tardor de TV3

TV3 arrenca la nova temporada refermant la seva aposta pels blocs informatius i el seguiment de l'actualitat de la mà de nous formats com Planta baixa, plat fort de la graella de tardor. El programa, capitanejat pel periodista Ricard Ustrell, comptarà amb un equip de "joves periodistes" que "obriran les portes" de l'actualitat social i política als espectadors, fent-la tan accessible "com un pis de planta baixa".Medi ambient, feminismes i vida digital són alguns dels temes que s'abordaran en un format que defugirà de les tertúlies per centrar-se en espais de reflexió i opinió amb nombrosos col·laboradors.A part, El foraster, Joc de cartes, Tot es mou, Preguntes freqüents, Està passant i Polònia són algunes de les produccions que retornaran a les pantalles pel nou curs.

