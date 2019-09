Anul·lada l'absolució d'un guàrdia civil acusat de pegar dos veïns l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha anul·lat l'absolució d'un guàrdia civil que va colpejar amb la porra dos veïns de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) l'1 d'octubre, segons una sentència que ha avançat el diari Públic . El tribunal que dicta repetir el procés argumenta que la sentència del jutjat d'instrucció número 7 de Martorell que va absoldre l'agent el 31 de gener del 2019 omet quatre dels testimonis que van testificar durant el judici.Aquests agents que no figuren a la sentència absolutòria van declarar "sobre l'absència d'una ordre concreta de carregar contra les persones concentrades i els objectius que tenien les forces que actuaven en aquesta intervenció, el que afecta directament al càrrec i el deure amb el que es pretén justificar l'agressió patida per la víctima".El magistrat apunta que la jurisprudència no pot justificar l'absència "de la més mínima menció a les diverses proves testificals al·legades per la recurrent" ja que aquest fet "impedeix" que les parts puguin conèixer la valoració completa del jutjador i "el valor assignat a aquestes proves, en absolut insignificants".L'agent va actuar a l’escola la Roureda de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i estava acusat de dos delictes lleus de lesions per haver colpejat dos votants quan s’estava celebrant el referèndum d’independència. Els cops es van produir en el moment que la Guàrdia Civil volia obrir un passadís entre la gent per permetre la retirada de les urnes. Durant el judici celebrat als jutjats de Martorell, l’agent va reconèixer haver actuat al centre però va dir que no recordava si va colpejar les dues persones que van presentar la denúncia.L’acusat, procedent de Sevilla, va admetre haver colpejat alguns dels votants concentrats a les portes de l’escola Roureda durant l’1-O, argumentant que la munió de gent impedia que la policia judicial pogués accedir al centre per requisar les urnes en compliment de la resolució del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya). Alhora, va assegurar que alguns ciutadans van agredir a diversos agents de la Guàrdia Civil, motiu pel qual, va dir, la policia va acabar fent ús legítim de la força.Al judici de Martorell l’acusació va mostrar un vídeo on es veu com un guàrdia civil colpeja una de les denunciants a la cama quan ella estava d’esquenes. L’advocada de la denunciant, Norma Pedemonte, va detallar que l’impacte va provocar-li un hematoma de 19 centímetres. El segon denunciant va rebre cops a diverses parts del cos. Si bé d’aquests altres fets no hi ha imatges, l’advocada va remarcar que durant el judici “ha quedat provat” que l’agent acusat va participar de les càrregues sense haver demanat prèviament que s’abandonés l’espai, mentre també s’ha demostrat que estava al mateix lloc que els denunciants.

