El Parlament Europeu enviarà a Luxemburg l'opinió de la cambra sobre el cas de Junqueras

El president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha acceptat enviar les observacions de la institució en la causa oberta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la immunitat del president d'ERC, Oriol Junqueras.Sassoli fa cas així a la recomanació que ha fet aquest matí la comissió d'Afers Jurídics de la cambra, que ha demanat enviar un informe legal a Luxemburg sobre l'opinió de la institució sobre aquest afer.Ara, els serveis jurídics de la cambra hauran d'emetre l'informe sobre la situació de Junqueras, que no va poder recollir l'acta en persona perquè el Suprem no li va donar permís per sortir de la presó. Segons el vicepresident de la comissió i eurodiputat del PSOE Ibán Garcia del Blanco, el text no tindrà "càrrega política".El president de l'Eurocambra ha acceptat la recomanació de la comissió jurídica, com és habitual en aquests casos.

