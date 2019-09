​FOTOS Òpera, mitologia, vampirs, surrealisme o fotografia urbana, en la nova temporada de CaixaForum

Ramon Casas, «El Liceu». Foto: Cercle del Liceu / José Hevia

Jan Carel van Eyck, «La caiguda de Faetó» (fragment). Foto: Museo Nacional del Prado.

Friedrich Wilhelm Murnau: «Nosferatu el vampir», 1922. Foto: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung.

Ignasi Miró, Elisa Durán i Valentí Farràs, durant la presentació de la programació de CaixaForum Barcelona. Foto: CaixaForum

La temporada 2019-2020 de CaixaForum Barcelona arrenca marcada per un concepte: la transversalitat. El centre acollirà vuit exposicions ben variades, des del món de l'òpera al tractament en l'art de la figura del vampir, i amb obres d'artistes com Rubens, Warhol o Goya.Donarà el tret de sortida "Òpera. Passió, poder i política", un projecte espectacular que transportarà els visitants al món de l'òpera, organitzat juntament amb el Victoria and Albert Museum de Londres i amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. A l'octubre, arribarà la primera exposició organitzada conjuntament entre "la Caixa" i el Centre Pompidou: "Càmera i ciutat", que explorarà la fotografia urbana des de principis del segle xx fins a l'actualitat.Un altre dels noms propis de la temporada serà el del Museo del Prado. La mostra "Art i mite. Els déus del Prado" oferirà una mirada sobre la mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la història de l’art amb artistes com Rubens, Van Eyck, Ribera o Zurbarán.Els vampirs colonitzaran CaixaForum Barcelona a l'estiu, en un projecte organitzat amb la Cinémathèque Française que aprofundirà en la fascinació de la cultura popular per aquesta icona terrorífica, amb més de 400 peces i amb obres d'artistes com Warhol o Goya."Objectes de desig" explorarà l’intercanvi que s’ha produït en el darrer segle entre el surrealisme i el disseny. Per últim, la Col·lecció "la Caixa" d’Art Contemporani tindrà presència de manera permanent aquesta temporada amb un cicle de tres exposicions comissariades per nous talents.La nova temporada s'ha presentat aquest dimecres a Barcelona, amb la participació de la directora general adjunta de la Fundació Bancària "la Caixa", Elisa Durán; el director de l'Àrea de Cultura i Divulgació Científica de la Fundació Bancària "la Caixa", Ignasi Miró, i el director de CaixaForum Barcelona, Valentí Farràs.

