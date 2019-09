Jutgen els sis regidors de Badalona que van desobeir el 12-O

L'@AjBadalona obre. Els regidors atenen els ciutadans a dins. Aquest és el moment en què @JosepTellez estripa l'auto judicial. pic.twitter.com/8rabO71vX6 — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 12 d’octubre de 2016 Desenes de persones van donar suport als sis regidors de Badalona que van desobeir l'ordre judicial, i van decidir atendre personalment els ciutadans "amb absolut menyspreu cap a l'administració de justícia i amb afany de privar d'eficàcia l'ordre judicial", apunta el fiscal. Entre el grup de suport hi havia càrrecs electes d'ERC i la CUP, així com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Cap a dos quarts de nou del matí del 12 d'octubre del 2016, el govern de Badalona va decidir fer cas omís a una interlocutòria judicial que indicava l'obligatorietat de tancar els locals públics per la festivitat estatal. Així doncs, l'executiva municipal va decidir atendre els ciutadans a l'interior de les dependències municipals de l'Ajuntament malgrat ser el Dia de la Hispanitat. La imatge més contundent la va protagonitzat Tellez que, davant de la premsa, va estripar la interlocutòria judicial.Desenes de persones van donar suport als sis regidors de Badalona que van desobeir l'ordre judicial, i van decidir atendre personalment els ciutadans "amb absolut menyspreu cap a l'administració de justícia i amb afany de privar d'eficàcia l'ordre judicial", apunta el fiscal. Entre el grup de suport hi havia càrrecs electes d'ERC i la CUP, així com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Gairebé tres anys després que es denunciessin els fets, cinc regidors de l'Ajuntament de Badalona que van obrir el consistori el 12 d'octubre del 2016 -com a mostra de rebuig pel dia de la Hispanitat- seuran al banc dels acusats. Serà aquest dimarts al jutjat d'instrucció 25 de Barcelona, encausats per un delicte de desobediència arran de la denúncia que va presentar el PP de la ciutat, que actualment continua liderat per Xavier García-Albiol.Es tracta d' Oriol Lladó, que el dia dels fets exercia com a alcalde accidental, el llavors tinent d'alcalde José Tellez, Agnès Rotger, Eulàlia Sabater, Fátima Taleb i Francesc Duran. Per a tots ells, la Fiscalia demana una pena de multa de 20 euros diaris durant set mesos -més de 4.200 euros-, i la inhabilitació especial per exercir un càrrec públic -ja sigui d'àmbit local o autonòmic- durant 15 mesos. Segons el fiscal, els fets són constitutius d'un delicte de desobediència grau comès per una autoritat.

