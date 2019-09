Els inscrits a la manifestació de la Diada es disparen fins als 180.000

D'altra banda, l

Augment exponencial dels inscrits a la Diada de l'Onze de Setembre que organitza l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Segons ha informat l'entitat, les dades a 2 de setembre mostren com les inscripcions s'han disparat i, si bé la setmana passada eren de prop de 60.000, ara ja estan per sobre dels 180.000. Pots consultar aquí com s'estan omplint els trams de la manifestació.Aquesta xifra, que s'havia estancat durant els últims dies, se situa molt a la vora de la que s'havia registrat anys anteriors. L'increment es produeix després que tant l'entitat com també partits sobiranistes hagin realitzat diverses crides a la participació.Pel que fa a les samarretes, l'ANC ja n'ha venut 205.000, mentre que el nombre de busos que es desplaçaran fins a la capital catalana d'arreu del país se situa en 700.a zona de convidats de la manifestació comptarà amb una “àmplia” representació de col·lectius de represaliats pel procés. Es tracta, segons va informar l'Assemblea, d'una aposta "clara" per homenatjar la societat civil, que pateix directament la repressió de l’Estat de manera "ferotge".

