Quant gastaran els catalans en la tornada a l'escola?

El nou curs ja és aquí. El mes de setembre és sinònim de tornada a l'escola i això vol dir per a moltes famílies una despesa extraordinària per comprar material escolar, llibres de text i roba, principalment. Aquests dies, convé tenir en compte alguns consells senzills per mirar d'estalviar en aquestes compres (us els resumim aquí) però, sigui com sigui, tocarà gratar-se la butxaca.Segons dades de l'Observatori Cetelem , la despesa que els catalans preveuen fer en la tornada al col·legi serà de 169 euros. Això suposa un 20% menys que l'any 2018, quan la intenció era de 211 euros, i un 25% menys que la intenció de despesa a l'estat espanyol, que enguany és de 226 euros.La majoria dels enquestats, concretament un 61,5%, espera gastar el mateix que l'any passat de cara al nou curs. Un 23% creu que gastarà més, mentre que un 15,6% confia en gastar menys. En l'àmbit espanyol, les dades són força similars: un 61,2% espera gastar el mateix que l'any passat; un 22,6% creu que gastarà més i un 16,2% aspira a gastarà menys.El material escolar, els llibres de text i la roba són els tres productes amb més demanda, segons els enquestats. Preguntats per què tenen pensat comprar de cara a la tornada al col·legi, un 35% afirma que comprarà material escolar (això són 2 punts menys que l'any anterior) i llibres de text (un percentatge que creix sis punts respecte el 2018). En tercer lloc, un 30% dels enquestats diu que comprarà roba (dos punts menys que l'any passat).La llista la completen els quaderns amb un 25%; les motxilles amb un 24%; l'agenda escolar, amb un 19%; els uniformes, amb un 13%; i el material per al menjar, com ara els tàpers, amb un 14%. En aquesta pregunta, els enquestats podien respondre diverses opcions.Per al sondeig, l'Observatori Cetelem ha fet una enquesta online a 1.000 persones majors de 18 anys. Aquí podeu llegir l'informe complet:

Observatori Cetelem: despesa per la tornada a l'escola by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor