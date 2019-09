En llibertat la mare del nadó maltractat a Lleida

Un magistrat de Lleida va deixar en llibertat el 28 d'agost la mare del nounat presumptament maltractat a Lleida i que segueix greu i en coma induït , segons s'ha conegut aquest dimarts. Cinc dies abans, el jutjat havia decretat presó provisional comunicada, per a la dona, juntament amb el pare del nen, per presumptes maltractaments al seu fill, que es troba ingressat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona.El Ministeri Fiscal va sol·licitar la seva llibertat en la compareixença que va fer al jutjat el dia 28, una proposta a la qual la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) va mostrar les seves reticències però no s'hi va oposar, per la qual cosa la mare va sortir de la presó, ha informat aquest dimarts en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).El magistrat que es trobava de guàrdia el dia de la compareixença va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars de presentacions quinzenals al jutjat i la prohibició de sortir del territori nacional.La custòdia del nadó continua en mans de la Dgaia, que ha autoritzat visites de la mare al menor dins dels límits que estableixi l'hospital.L'home, de 39 anys, i la dona, de 33, van ser detinguts el 21 d'agost, després que la criatura, de menys d'un mes, ingressés a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb lesions i fos derivat a l'hospital Vall d'Hebron.La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) de la Generalitat es va fer càrrec de la tutela del nadó, que va ingressar fa uns 17 dies amb lesions a l'Hospital Arnau de Vilanova quan tenia menys d'un mes, i va ser derivat al Vall d'Hebron.La causa està oberta per lesions agreujades contra tots dos progenitors. El pare havia estat denunciat anteriorment per altres parelles per maltractament i té un judici pendent al Jutjat Penal 3 de Lleida.

