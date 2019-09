Els bombers rescaten el papa Francesc després de quedar atrapat en un ascensor

El papa Francesc es va quedar atrapat diumenge en un ascensor durant prop de mitja hora. El pontífex es dirigia a la finestra des d'on resa l'àngelus. Segons ha informat Efe i han recollit diversos mitjans, en el seu rescat hi van haver d'intervenir els bombers i tot plegat va fer que el Papa sortís més tard a la plaça de Sant Pere.Somrient, va explicar als fidels el que li havia passat. "Hi ha hagut una baixada de tensió i m'he quedat atrapat a l'ascensor. Han hagut de venir els bombers i després de 25 minuts he pogut sortir", va dir, i va demanar un aplaudiment pel cos.

