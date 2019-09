Arrenca el Festival de Circ de Terrassa amb 13 espectacles

Collectif

La regidora de cultura, Rosa Boladeras, a la presentació de l'11è Festival de Circ de Terrassa. Foto: Anna Mira

Terrassa es prepara per viure l'11è Festival de Circ de Terrassa (consulteu aquí tota la programació) amb 13 espectacles i 37 artistes que conformen el programa. Espectacles de petit format i en horari diürn són algunes de les novetats de la proposta que es podrà veure entre aquest dimarts, dia 3 de setembre i fins dijous al barri de la Maurina de Terrassa.Com ja és tradició, la presentació del festival s'ha fet al Mercat de la Independència de Terrassa on els comerciants i clients han pogut gaudir d'un tastet de circ amb l'espectacle "RAR" de la companyia terrassenca Balusca.El director artístic del Festival, Enric Petit, ha assegurat que "la continuïtat del festival ens dona un plus de creixement". Durant tres dies a Terrassa es podran veure espectacles de les companyies Circ Xic, amb un espectacle familiar de pallassos;, cinc acròbates vinguts de França;, que ofereixen un humor agre i àcid en un espectacle sobre gitanos russos on es podrà veure llançament de ganivets; la companyia terrassenca, que oferirà un espectacle postapocalíptic amb acrobàcies i extravagància;entre nous, espectacle de cinc acròbates francesos amb pals xinesos; o la companyia Filigranes amb l'espectacle "".Entre les novetats destaca d'una banda la recuperació dels tallers de circ al matí i també els espectacles matinals de petit format. Els tres dies es faran a les 13 hores a l'interior d'un DOMO, una carpa rodona de 10 metres de diàmetre que permetrà a l'espectador gaudir del circ d'una manera més propera.Els espectacles del DOMO tenen un aforament limitat a un centenar de persones de manera que es posaran les entrades a la venda el primer dia del festival i es podran adquirir per 3 o 5 euros al punt d'informació.El barri de la Maurina tornarà a ser l'epicentre del circ durant el festival. El president de l'Associació Veïnal del barri, Raúl Sánchez, ha assegurat que el Festival és una "oportunitat de tastar de prop el circ tant local com internacional".Fins a 13 espectacles de 17 companyies es podran veure al barri a banda de cinc activitats complementàries com dos Dj per tancar la nit, una Jam de malabars de foc, l'hora del conte destinat als més petits de casa i també una exposició de la companyia terrassenca Filigranes que enguany celebra el seu 15è aniversari.Els espectadors també podran gaudir d'una gala emergent amb joves artistes així com de la gala de cloenda, un dels plats forts del festival, que enguany comptarà amb la Cia Vaques, Júlia Campistany, Lorenzo Mastropiero, Veronica Capozzoli, Duo Laos i música de Circonautas.Per la seva banda, la regidora de cultura, Rosa Boladeras, ha manifestat que el mandat que tot just comença a caminar, treballarà per "tenir cura del circ i més dignitat a la ciutat". Boladeras ha manifestat que Tub d'Assaig ha fet molta feina a la ciutat i "l'administració els hem de donar suport".Una de les primeres tasques que es faran serà acabar de condicionar l'espai al Condicionament Terrassenc. Boladeras ha avançat que es recuperarà la programació del circ al Teatre Principal perquè considera que "el circ a la ciutat s'ha de repensar i donar-li el suport que necessita".

