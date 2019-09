S'enfronta a tres anys de presó per carregar multes de trànsit a un extreballador

El perjudicat va treballar a l’empresa de manera interrompuda des de l’octubre del 2007 i ja de forma continuada entre l’octubre del 2014 i l’agost del 2017.Un cop es va acabar la relació laboral, el propietari de l’empresa, de 42 anys, facilitava les dades de l’extreballador per eludir el pagament de multes “tot i que sabia que ell no conduïa els vehicles”, segons el ministeri fiscal.L’home va rebre deu multes entre el 24 d’agost del 2017 i el 22 de desembre d’aquell mateix any, la majoria d’elles per infraccions comeses a la demarcació de Tarragona i una a la de Lleida.En tots els casos les multes eren per excés de velocitat i comportaven una sanció de 100 euros, tret d’una de més greu que comportava el pagament de 400 euros i suposava la pèrdua de quatre punts del permís de conduir.La Fiscalia considera que els fets constitueixen un delicte continuat d’estafa en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document oficial pel qual demana tres anys de presó i el pagament de 2.400 euros de multa.El ministeri públic també reclama que l’empresari indemnitzi l’extreballador amb els 1.300 euros de les multes. El cas arribarà a judici en les pròximes setmanes als jutjats penals de Tarragona.