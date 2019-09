Podem s'obre a estudiar la proposta de Sánchez però no admetrà «humiliacions»

El secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat que el llegirà "amb atenció" el programa de gairebé 400 mesures presentat aquest dimarts pel president del govern en funcions, Pedro Sánchez , però ha avisat que no admetrà "humiliacions", en referència als 3,7 milions de persones que van votar la formació morada.Si bé ha admès que pot acceptar la seva humiliació personal en tant que renúncia a formar part del govern, s'ha mostrat convençut -en una entrevista a Los Desayunos de TVE- que Sánchez està donant mostres que vol una repetició d'eleccions. Ara per ara, ha puntualitzat, la pilota està en el camp d'Unides Podem, que analitzarà les propostes així com la formació de l'equip que hauria d'implementar les mesures.Podem acceptarà assistir, de fet, a la reunió que el president ha anunciat per al proper 5 de setembre amb Podem, i que estarà conformada pels equips negociadors de les dues formacions. "Sona bé", ha puntualitzat Iglesias, que també ha avançat que mantindran la voluntat d'un acord de coalició amb presència de la seva formació al consell de ministres.Iglesias ha comparat l'actitud del PSOE vers Unides Podem amb la que té cap al PP. "El que és humiliant és que a un partit a qui acaben d'imputar Aguirre i Cifuentes se li demani l'abstenció i a nosaltres, que no hem robat ni un euro, ens vetin", ha lamentat. En aquest sentit, ha destacat l'enorme generositat que assegura que ha demostrat la seva formació, i ha retret al president del govern en funcions que busqui "excuses" per "obligar els espanyols a votar un altre cop".Segons Iglesias, el fet que no hi hagi hagut acord amb el PSOE no és una "qüestió de feeling" amb Sánchez i ha assegurat que la relació és cordial i, fins i tot, algunes vegades afectuosa. Així doncs, ha conclòs que "no hi ha un problema de falta d'entesa" entre els dos líders, sinó voluntat d'avançar.El diputat del PP al Congrés Teodoro García Egea ha titllat d'electoralista la proposta de Sánchez, i l'ha acusat de "voler tenir el país bloquejat". "Sánchez està buscant eleccions", ha assegurat, i per això les mesures presentades són, més que un programa de govern, ha apuntat, "un programa electoral".Si bé la proposta de Sánchez inclou un "diàleg bilateral" amb Catalunya, també tanca rotundament la porta a un referèndum d'autodeterminació, i el circumscriu al marc constitucional espanyol. Davant d'això, el Govern ha reiterat, després de conèixer la menció, que manté l'oferta del diàleg amb Sánchez, tot i que "malauradament, i per desgràcia, no hi ha res de nou" . Ho ha dit la consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, on ha recordat que el problema de Catalunya amb Espanya és "polític" i, per tant, "cal una resposta política".Budó ha exigit poder parlar de tot, "també del dret a l'autodeterminació", i ha recordat que el Govern "mai" s'ha aixecat de la taula de negociació.El portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha celebrat que el PSOE aposti pel "diàleg" amb Catalunya i "ja no amenaci amb l'aplicació del 155". Tanmateix, Asens ha considerat que és una proposta "insuficient" i que falta concreció. "És una fórmula retòrica buida que s'ha de concretar en alguna cosa", ha dit, i ha apostat per la creació d'una "mesa de diàleg multilateral" per abordar el conflicte territorial. No obstant això, ha admès que el document "sona bé" i pot ser una "bona base" per seguir negociant però ha lamentat que s'hagi presentat en un "acte de màrqueting electoral".

