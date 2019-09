​Colau no participarà en la manifestació de la Diada

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no participarà en la manifestació de l'Onze de Setembre convocada per l'ANC perquè "no se sent representada per la convocatòria", segons va explicar dilluns en declaracions a Cuatro. "Jo no aniré a la manifestació perquè no em sento representada per la convocatòria, però respecto la gent que vulgui manifestar-se", ha indicat Colau, que ha dit que espera "que es pugui reconduir la política cap a la política", ja que la judicialització "no ajuda en res".L'alcaldessa ja no va prendre part en la marxa de l'any passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor