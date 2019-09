El Govern manté l'oferta de diàleg a Sánchez però exigeix «poder parlar de tot»

El Govern ha reiterat aquest dimarts que manté l'oferta de diàleg amb Pedro Sánchez, tot i que el president en funcions del govern espanyol ha tornat a tancar la porta a un referèndum acordat. Sánchez, en la presentació de les propostes del PSOE a Podem per mirar de tancar un acord de govern a Espanya, no ha fet cap concessió a Catalunya. "Malauradament i per desgràcia no hi ha res de nou", ha lamentat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu.Budó ha insistit en la voluntat de diàleg del govern de Quim Torra, però de la mateixa manera ha exigit que s'ha de poder parlar de tot, "també del dret a l'autodeterminació". "Tenim un problema polític i cal una resposta política", ha ressaltat, tot i admetre que el diàleg amb la Moncloa ara per ara és "molt difícil" perquè "sembla que el PSOE no vulgui parlar". Sigui com sigui, Budó ha estès la mà a debatre sense excepcions i ha recordat que el Govern "mai" s'ha aixecat de la taula de negociació. En clau d'investidura, la portaveu no ha entrat a valorar com s'han de posicionar les formacions independentistes en relació a la investidura de Sánchez i ha derivat la decisió en JxCat i ERC.D'altra banda, el Govern ha acordat emprendre accions judicials i extrajudicials davant l'Administració General de l'Estat contra l'informe sobre el procés independentista que va elaborar Espanya Global. L'executiu ha autoritzat la interposició d’un requeriment previ a la via contenciosa contra la comunicació pública de l'informe i també posarà els fets en coneixement de la Fiscalia per si poden ser constitutius d’alguna infracció penal.Budó ha lamentat que l'informe -que s'adreça als representants diplomàtics exteriors però també a periodistes i interlocutors d'arreu del món- no és "descriptiu", sinó que inclou "opinions subjectives" sobre els fets de l'octubre del 2017 i "perjudica la imatge de Catalunya a l'exterior i vulnera la presumpció d'innocència" dels líders independentistes empresonats.A més, el Govern considera pot suposar una interferència en el poder judicial ja que criminalitza el moviment independentista quan falten poques setmanes per la sentència del Tribunal Suprem, que es preveu per mitjans de d'octubre.Així mateix, l'executiu ha donat suport al Tsunami Democràtic, tot i que ha recordat que és una iniciativa "aliena". Budó ha assegurat que tot projecte que defensi la democràcia i respongui a la "repressió" de l'Estat de manera "pacífica i cívica" és "benvinguda". El projecte, que aplega personalitats de la política i la societat civil per donar una resposta a la sentència de l'1-O, se centra en la desobediència civil i no-violenta.Aquest dimarts, el Govern també ha aprovat el sostre de despesa, que creix en més de 2.500 milions respecte els pressupostos actuals prorrogats. En aquest sentit, l'executiu ha acordat avui fixar en 26.952 milions el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al 2020.Aquesta quantitat marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici, d’acord amb l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010).Pel que fa a l’escenari d’ingressos, el gruix dels recursos pressupostaris de la Generalitat prové de les bestretes del sistema de finançament. Amb relació als darrers pressupostos aprovats (2017), el sostre de despesa del 2020 suposa un increment de 2.510 milions, ja que el fixa en 26.952 milions d'euros.

