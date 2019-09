VÍDEO EN DIRECTE Sánchez presenta les 300 mesures per desbloquejar la investidura

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, presenta aquest migdia 300 propostes com a base per un acord programàtic que serveixi per a negociar la seva investidura. El document inclou mesures d'ocupació i pensions, feminisme i desigualtat social, emergència climàtica o cohesió territorial, entre d'altres. També explicita que no es possible celebrar un referèndum a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor