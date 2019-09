El nadó de Lleida maltractat, en coma induït

El nadó de Lleida que va ser maltractat presumptament pels seus pares continua ingressat en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron. Al petit li han induït el coma.La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) de la Generalitat es va fer càrrec de la tutela del nadó, que va ingressar fa uns 17 dies amb lesions a l'Hospital Arnau de Vilanova quan tenia menys d'un mes, i va ser derivat al Vall d'Hebron.Els pares van ser detinguts el 21 d'agost pels Mossos d'Esquadra després que els sanitaris detectessin un presumpte maltractament, i el Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida va acordar presó provisional i sense fiança per als pares després d'escoltar la seva declaració.La causa està oberta per lesions agreujades contra tots dos progenitors, l'home de 39 anys i la dona, de 33. El pare havia estat denunciat anteriorment per altres parelles per maltractament i té un judici pendent al Jutjat Penal 3 de Lleida. La mare ha sortit de la presó aquest dilluns.

