Iglesias: «Puc acceptar que m'humiliïn a mi però no a 3,7 milions de votants de Podem»

El secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat que pot acceptar la seva humiliació personal, en referència a la seva renúncia a formar part del govern de Pedro Sánchez, però ha avisat que no admetrà que el PSOE humiliï 3,7 milions de persones, en referència als votants d'Unides Podem en les darreres eleccions.En una entrevista a Los Desayunos de TVE, Iglesias creu que Sánchez està domant mostres que vol una repetició d'eleccions i li ha demanat una "reflexió". Amb la mirada posada en el programa que Sánchez presenta aquest dimarts, Iglesias ha assegurat que el llegirà "amb atenció" però ha avisat que s'ha de parlar també de l'equip encarregat d'implementar les mesures.Iglesias ha comparat l'actitud del PSOE vers Unides Podem amb la que té cap al PP. "El que és humiliant és que a un partit a qui acaben d'imputar Aguirre i Cifuentes se li demani l'abstenció i a nosaltres, que no hem robat ni un euro, ens vetin", ha lamentat Iglesias.En aquest context, Iglesias ha reivindicat que no hi ha exemple en democràcia de major generositat que la que ha demostrat la seva formació i, davant d'aquest context, ha lamentat que "alguns prefereixen excuses perquè volen obligar els espanyols a votar un altre cop".Iglesias ha preguntat "quant temps dura la paraula de Sánchez" tenint en compte que el líder del PSOE va dir que l'únic escull per a un acord era que Iglesias no formés part de l'executiu i Iglesias hi va renunciar.Després que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, hagi dit que Unides Podem s'ha alineat amb la dreta, Iglesias l'ha acusat directament de "mentir". "Ens vam abstenir allargant la mà al PSOE. I el PSOE no para de demanar l'abstenció als corruptes del PP. És una presa de pèl a Espanya", ha afegit.Segons Iglesias, el fet que no hi hagi hagut acord amb el PSOE no és una "qüestió de feeling" amb Sánchez i ha assegurat que la relació és cordial i, fins i tot, algunes vegades afectuosa. En aquest sentit, ha conclòs que "no hi ha un problema de falta d'entesa" entre els dos líders.

