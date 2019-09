Simó defensa que la mesa sempre va actuar d'acord amb el reglament del Parlament

Anna Simó, exsecretària primera de la mesa del Parlament, argumenta en el seu escrit de defensa davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que sempre va actuar d'acord amb el reglament de la cambra catalana i no es pot pretendre que la mesa funcioni com a "filtre de legalitat o constitucionalitat de les iniciatives" que els grups presenten, ja que això suposaria una "intervenció de censura".Després de criticar la "coordinació" del Tribunal Constitucional (TC) i del govern de l'Estat per tal de "criminalitzar" l'activitat parlamentària catalana, la defensa de Simó argumenta que són els grups parlamentaris els que són "protagonistes de tota l'activitat parlamentària", mentre que la mesa "dirigeix tècnicament" la mateixa. "Són els grups els que defineixen què es debat, quan i com", conclou.L'escrit sosté que el contingut i la forma de les iniciatives correspon als grups, i la mesa no pot entrar-hi. També apunta que és la junta de portaveus qui defineix l'ordre del dia i el contingut dels debats.Així mateix, reivindica que la mesa va actuar en tot moment d'acord amb el reglament, que estableix que el seu exercici ha de portar-se a terme sempre amb l'objecte de facilitar el desenvolupament del dret a representació política dels diputats en relació amb el dret a la llibertat d'expressió i d'ideologia.La defensa de Simó desgrana les diferents resolucions i iniciatives impugnades pel TC, tot recordant que sovint eren els mateixos grups els que forçaven la inclusió de les mateixes a l'ordre del dia, sense que hi participés la mesa. Dos grups poden obligar el ple a votar la inclusió d'un punt, segons el reglament, i aquesta era la fórmula que van utilitzar Junts pel Sí i la CUP per introduir, per exemple, el debat sobre la llei del referèndum i la llei de transitorietat. La mesa, diu, no té "cap facultat per limitar, modificar o eliminar les decisions adoptades pel propi ple del Parlament".Sobre altres iniciatives impugnades, com ara resolucions derivades de debats específics, apunta que la mesa les ha d'admetre a tràmit si són "congruents" amb l'objecte del debat parlamentari celebrat."Les facultats de la mesa del Parlament respecte a l'admissió i qualificació de les iniciatives dels grups és una potestat reglada i limitada a una verificació formal, d'acord amb el que recullen els preceptes transcrits", insisteix l'escrit, que afegeix que aquestes limitacions existeixen per protegir el debat parlamentari i el dret a la llibertat d'expressió i a la llibertat ideològica sense censura. D'altra banda, considera "impossible" que la mesa pugui fer una valoració d'una iniciativa que encara no s'ha debatut.

