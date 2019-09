Més de 200 aus ja han mort pel brot de botulisme a Vic

Un dels punts on l'aigua queda estancada i es pot formar el bacteri. Foto: Josep M. Montaner

Un ànec mort pel brot de botulisme aviar. Foto: Josep M. Montaner

Almenys 222 aus ja han mort pel brot de botulisme als rius Gurri i Mèder, a Vic. Tal com ha pogut saberl'empresa Biodiversitat.cat ha recollit un total de 214 ànecs, 3 gavians, 2 cornelles d'aigua, 2 polles d'aigua i una cuereta blanca que han mort per aquesta malaltia. Per contra, ha rescatat 6 ànecs que s'han portat al centre de recuperació. Aquesta malaltia està produïda per una toxina que produeix el bacteri Clostridium botulinum. La xifra s'ha quadruplicat respecte a les dades inicials de fa una setmana quan es tenia constància de la mort d'una cinquantena d'ànecs collverd Les aus afectades per aquesta malaltia presenten una paràlisi i flaccidesa que els impedeix mantenir el cap dret, i els acaba produint la mort, sovint per afogament. Tot i que aquesta malaltia no suposa un perill directe per a les persones, podria ser contagiós si es manipulés o s'ingerís un ocell intoxicat.Marc Ordeix, coordinador del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) , explicava aque "a l'estiu és habitual" trobar-se amb aquesta situació en llocs "que fa molta calor i hi ha un excés de nutrients", com els aiguamolls. El biòleg apuntava que quan el riu baixa eixut, es forma una capa a l'aigua de bacteris, algues i fongs, i en les zones sense oxigen s'hi forma el bacteri del botulisme (Cloristidium botulinum) com si fos "un caldo de cultiu". Moltes aus, com els ànecs collverd, busquen aliment en aquesta capa i acaben ingerint el bacteri."El problema no és el bacteri, sinó una toxina que produeix i que és mortal en concentracions molt baixes", especificava el biòleg. En aquest sentit, remarcava que "amb molt poca quantitat d'aquesta toxina poden morir moltes aus"."És fàcil de deduir que aquests nutrients venen dels purins amb els quals s'adoben els camps" deia Ordeix, i que amb les pluges s'acaben desplaçant als rius. En aquest sentit, explicava que el tram urbà de Vic acostuma a ser el més afectat per la mala qualitat de l'aigua.Les pluges són una solució per frenar el brot de botulisme aviar, ja que augmenten el cabal i oxigenen les aigües. D'altra banda, també seria necessari que s'aboquessin menys purins als camps per evitar l'excés de nutrients a les aigües.Des de l'Ajuntament de Vic remarquen que cal avisar els Agents Rurals quan es trobin aus mortes i, sobretot, no es poden tocar. En aquest sentit, reiteren la necessitat de portar les mascotes lligades a les lleres del riu per evitar riscos. L'Ajuntament està coordinat amb l'empresa que gestiona la fauna urbana de la ciutat, Biodiversitat.cat, i treballa en col·laboració directa amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i el cos d'Agents Rurals.El Grup d'Anellament Calldetenes-Osona (GACO) i el Grup de Naturalistes d'Osona van ser els primers a detectar el brot. Després de diverses analítiques, es va confirmar que es tractava d'un brot de botulisme aviar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor