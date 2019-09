Foment del Treball reclama endurir el codi penal per fer front a la inseguretat

La patronal de Foment del Treball ha reclamat avui una reforma del codi penal que endureixi els càstigs als petits furts com a primera mesura per fer front a l'increment dels petits delictes. L'organització empresarial va aprovar en l'executiva d'ahir la proposta elaborada per la seva comissió jurídica el juliol passat. En aquesta reunió hi van ser presents el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i el regidor responsable de Seguretat, Albert Batlle. El president de l'entitat, Josep Sánchez Llibre, ha presentat avui el conjunt de propostes.Sánchez Llibre ha volgut evitar l'alarmisme i ha fet un elogi de Barcelona com a ciutat d'excel·lència: "Barcelona és una ciutat segura que té els problemes propis d'una gran metròpoli", però ha afegit que cal ser realista i que ara toca fer "una aposta decidida i autoexigent per mantenir l'excel·lència en seguretat". Per això han fet arribar la seva proposta a totes les administracions.La reforma del codi penal demanada per la patronal implica endurir els càstigs per als petits delictes i que l'agreujant de multireincidència s'apliqui també als petits furts (sostraccions de menys de 400 euros). Això suposaria que els delictes lleus passessin a ser considerats menys greus en cas de reincidència, castigats amb penes d'un a tres anys de presó. Entre d'altres mesures, Foment demana també un impuls de la justícia ràpida, la creació de jutjats especials d'instrucció per a la seguretat ciutadana i que les administracions adoptin polítiques de seguretat i prevenció a través de la coordinació entre els diversos cossos policials.L'advocat Emili Zegrí, de la comissió jurífica de Foment, n'ha donat alguns detalls i ha incidit en la urgència de crear jutjats especials. Ha posat l'exemple del que passa durant el Mobile, en què hi ha quatre jutjats que decideixen en 48 hores tots els casos de propietat intel·lectual que se'ls planteja. "La llei de judicis ràpids no es compleix -ha assegurat-, i cal que es jutgin els petits delictes entre 24 i 72 hores".Sánchez Llibre ha estat acompanyat del secretari general de Foment, David Tornos; Emili Zegrí, de la comissió jurídica; la portaveu de Foment; Luis Sans, de l'Associació del Passeig de Gràcia; la portaveu de Foment, Virgínia Guinda; Sílvia Parera, de la comissió de Turisme de l'entitat; Santi Garcia Nieto, president de Confecat; Joan Guillen, del Consell de Gremis, i Manel Casals, de la Confederació General d'Hostaleria i Restauració.Els responsables de Foment han donat a l'acte un to volgudament suau. Tant en les paraules de Sánchez Llibre com d'Emili Zegrí s'ha insistit en la necessitat d'actuar davant els problemes que s'han manifestat en seguretat, però repetint que els casos que es produeixen responen al que és una gran ciutat. L'advocat Zegrí ha fet una al·lusió a que ningú ha d'aprofitar políticament el tema de la seguretat perquè és un problema de tots. Fins i tot ha comentat que els delictes són fruit de ciutats amb "èxit" que fa que vingui més gent i també els que volen enriquir-se. Ha citat l'humorista Wenceslao Fernández Flórez: "El delinqüent sovint "és un pobre que vol ser burgès i s'impacienta".

