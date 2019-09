VÍDEOS Billie Eilish, l'antiestrella que ha conquerit els «postmillenials»

Billie Eilish. Si ja teniu una edat, probablement aquest nom no us sona o no us diu res, però aquesta cantant californiana de només 17 anys i amb un sol disc al mercat està cridada a ser una de les referents de l'escena musical actual i dels pròxims temps. Aquesta nit, Eilish ha desbordat el Palau Sant Jordi de Barcelona, on 16.000 persones han pogut gaudir del seu talent a través d'un espectacle minimalista, fosc i un punt pertorbador."Deixeble" d'Avril Lavigne, Eilish ha aconseguit connectar amb la "generació Z", tota aquella gent nascuda entre 1994 i 2010, els postmillenials, que han arribat al món amb un compte d'Instagram i pateixen quan no tenen Wi-Fi. Aquesta generació ha trobat en Eilish un referent, una antiestrella que si bé ja pot seure a la taula de dives del pop com Beyoncé o Rihanna, intenta desafiar la indústria amb cançons i temàtiques reals i no idealitzades.Com recull la crònica del La Vanguardia , al Sant Jordi es va parlar d'addiccions, de desamors i obsessions, uns temes que han connectat perfectament amb els joves nascuts a finals de segle que han crescut de la mà de la crisi econòmica i que tot just ara comencen a entrar en un mercat laboral que potser encara no està preparat per ells.Eilish juga amb els cànons de la música i l'estètica. La cantant desafia allò políticament correcte i ofereix un pop trist carregat de confessions profundes amb una veu suau i lúgubre, analitza El País. La seva creació artística, a més, va acompanyada d'un estil que s'apropa a l'underground. Combina roba ampla i esportiva, i no es acostuma a maquillar-se. Com destaca la periodista Sandra Arbat, el concepte de gènere li sembla "absurd i desfassat", per això la roba que porta és unisex.Com a dades destacades, la jove cantant no ha comprat mai cap disc i es mou en l'àmbit digital. Té més de 36 milions de seguidors a Instagram​ i milers de milions de reproduccions a Spotify. Als últims premis MTV, Eilish va guanyar el premi d'artista revelació, una categoria en què també hi havia Rosalía. Aquí podeu escoltar alguns del seus temes més famosos:

