Tavascan, el poble del Pallars Sobirà que donarà nom al nou cotxe elèctric de Seat

El passat mes de juny coneixíem que la fabricant d’automòbils Seat , amb seu a Catalunya, havia registrat el nom de Tavascan, localitat del Pallars Sobirà, per a un possible nou model de vehicle . El que fins ara només era un rumor s'ha confirmat aquest dilluns amb l’anunci de Cupra , marca independent sota el paraigua de Seat, de la presentació del nou Cupra Tavascan. Serà durant el Saló de l’Automòbil de Frankfurt , que tindrà lloc del 9 al 22 de setembre.Tavascan és una localitat de poc més de cent habitants situada a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. És coneguda per la seva petita estació d'esquí. El nou Tavascan serà el primer model 100% elèctric de Cupra , un SUV d’altes prestacions, compacte i esportiu que portarà finalment el nom d'un dels pobles més emblemàtics del Pallars. Segons els portals especialitzats, el Cupra Tavascan podria arribar al mercat a finals de 2021 o ja el 2022.Segons ha informat la marca, el nou Cupra Tavascan està basat en la plataforma MEB del Grup Volkswagen i comptarà amb dos motors elèctrics alimentats per bateries de ions de liti de 77 kWh de capacitat. La potència que s'anuncia és de 306 CV amb tracció a les quatre rodes. Les seves xifres d'acceleració rodant els 6,5 segons per passar de 0 a 100 km/h i l'autonomia que promet és de 450 quilòmetres.

