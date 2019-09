Bonvehí aposta per Mas i Puigdemont com a «màxims referents» de JxCat

El president del PDECat, David Bonvehí, s'ha posicionat a favor que els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont siguin "els màxims referents" del futur projecte de Junts per Catalunya (JxCat). "Són els nostres líders", ha assegurat en una entrevista al setmanari El Temps. El dirigent nacionalista ha reivindicat la figura de Mas, a qui ha demanat que "s'involucri al màxim" en el projecte polític que neixi en l'espai postconvergent. "Crec que la majoria d'associats creurien que ha de tenir un paper important", ha assegurat.De cara a la reordenació de l'espai JxCat, Bonvehí s'ha mostrat partidari de no dissoldre el PDECat. "L'eina la tenim i si de cas s'ha de transformar, no dissoldre's. Si vols sumar més gent el que no has de fer és dissoldre el que tens", ha defensat. Preguntat per les jornades a Poblet amb exdirigents del PDECat com Marta Pascal o Carles Campuzano, el president del partit ha dit que no té previst anar-hi. Ha admès que les reflexions que s'hi puguin fer poden ser interessants, però ha demanat que no s'intenti formar "un instrument nou fora del partit": "Estic segur que dins hi podem cabre tots".De cara a l'estratègia de l'independentisme, Bonvehí ha reflexionat sobre la desobediència civil i institucional. "Determinats tipus de desobediències poden servir per avançar i són justes", ha ressaltat, però s'ha mostrat en contra de "les desobediències que són simples gestos i que no tenen conseqüències". Bonvehí ha insistit que el moviment independentista és "imparable" i que "d'aquí un temps, a mitjà termini", pot sortir bé.

