Jordà alerta que les entrades a les granges «posen en risc» el benestar animal i la bioseguretat

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha alertat aquest dilluns que les entrades a les granges, independentment del tipus que siguin, "posen en risc" el benestar animal i la bioseguretat. La consellera ha fet aquestes declaracions després de conèixer el cas que diumenge va afectar una granja de conills de Gurb, quan una quarantena de persones la van assaltar i se'n van endur una quinzena d'animals . Segons la consellera, els principals garants del benestar animal són els ramaders i per això el seu departament, en col·laboració amb Interior, està ultimant un protocol d'actuació contra els assalts.Jordà ha reconegut que el nombre d'entrades a granges "malauradament va a més", i ha afegit que cal ser capaços de donar-hi una resposta "ràpida i eficient". "Tirarem endavant les mesures legals que facin falta", ha afegit la consellera.En un comunicat, el Departament d'Agricultura ha anunciat que es personarà en el procediment judicial derivat de l'assalt a la granja de Gurb. A més, també iniciarà un procediment administratiu de caràcter sancionador per si hi ha incompliments de la normativa en matèria de benestar i salut animal.Els assalts a granges, assegura el departament, suposen un risc greu per a la bioseguretat i pel benestar animal, ja que representen un factor greu d'estrès als animals i també un risc sanitari per a la transmissió de possibles malalties. A més, totes les explotacions tenen una qualificació sanitària i els activistes, a banda d'accedir sense cap mena de consentiment per part del propietari, no compleixen els requisits de bioseguretat personal que s'està exigint a totes les explotacions.Segons l'informe emès aquest dilluns pels veterinaris d'Agricultura, l'entrada massiva de persones sense autorització a la granja de conills de Gurb aquest cap de setmana va sotmetre els animals a "un important estrès". Segons els experts, això pot tenir conseqüències en la seva productivitat i, per tant, afectar a la rendibilitat de l'activitat ramadera.El document també recull que els activistes van sostreure com a mínim una desena de femelles, vuit de les quals amb diverses cries. Tot i endur-se les mares, van deixar les cries orfes.

