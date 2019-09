Torrent manté el debat de política general per al 25 i 26 de setembre

El president del Parlament, Roger Torrent, ha traslladat als membres de la Mesa que, de moment, es manté el debat de política general previst per al 25 i 26 de setembre. Són els mateixos dies que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat el president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència a la Junta Electora Central (JEC) per no treure els llaços grocs.Segons fonts de la Presidència del Parlament, s'ha de veure com avancen els esdeveniments tenint en compte que Torra va anunciar aquest dilluns "accions legals" en considerar que la justícia ha actuat amb "celeritat interessada".Torrent, ha apel·lat al 3-O per donar resposta al "nou cicle" que s'obrirà amb la sentència del Tribunal Suprem, que es preveu per la primera quinzena d'octubre. "Hem d'intentar visualitzar la foto del 3-O al carrer i a les institucions", ha reclamat Torrent en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, i ha insistit que cal consolidar la majoria del 80%. "La centralitat política del país és en el 80%", ha constatat.El dirigent republicà ha insistit amb la idea del govern de concentració , que ja va plantejar aquest cap de setmana. "Aquesta opció ha d'estar sobre la taula, juntament amb d'altres", ha afirmat Torrent, i ha reiterat que aquest govern de concentració ha d'interpel·lar aquelles formacions que tenen una agenda antirepressiva, que busquin una solució democràtica al conflicte i apostin per avançar en les polítiques socials. Tot plegat, per tal d'"enfortir totes les institucions" i encarar el "nou cicle polític que s'obrirà després de la sentència del Suprem".Torrent ha aplaudit la iniciativa del Tsunami Democràtic i ha situat la mobilització ciutadana no-violenta com un dels mecanismes per "pressionar" l'Estat perquè s'assegui a negociar. En aquest sentit, ha plantejat que "només la confrontació no fa avançar" sinó que "empetiteix" el moviment independentista, però d'altra banda ha admès que confiar només en "la bona voluntat de l'Estat" per negociar "és ingenu". "No podem abandonar el pols democràtic i no abandonarem mai la bandera del diàleg i la negociació", ha reblat.El president del Parlament ha admès també que Pedro Sánchez no ha fet res per apropar-se a l'independentisme. "Què ens convé més: un govern de PSOE i Podem o un govern ultra?", s'ha preguntat Torrent. En aquesta línia, ha situat la incidència dels partits independentistes en la governabilitat de l'Estat com un element de "pressió" per forçar el govern espanyol a negociar.Malgrat insistir en la negociació, Torrent ha destacat que la solució de la qüestió catalana serà multilateral. I en aquest context, ha admès que algunes accions que s'hauran de fer hauran de ser sense el vistiplau d'Espanya, amb l'objectiu d'avançar en la resolució del conflicte.Torrent ha ressaltat que ningú de JxCat ha plantejat la idea de tornar a intentar la investidura de Carles Puigdemont, malgrat que aquest dissabte fonts de Presidència van difondre que podia ser un escenari de resposta a la sentència. Preguntat per si es podria tornar a investir l'expresident a l'exili, el president del Parlament ha llançat pilotes fora: "Qualsevol passa que fem ha de ser una passa orientada a obrir un nou escenari millor que l'anterior i ha d'ajudar a visualitzar les majories del 80%".El dirigent republicà no ha volgut entrar en el ball de noms de candidats d'ERC en cas de noves eleccions a Catalunya. Torrent ha insistit que el candidat és Oriol Junqueras, i que en cas que l'actual líder del partit estigui inhabilitat, "a ERC hi ha molt talent".

