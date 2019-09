Johnson avisa que no retardarà el Brexit «sota cap circumstància»

El primer ministre britànic Boris Johnson ha advertit aquest dilluns que no demanarà "sota cap circumstància" retardar la data de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, prevista pel 31 d'octubre. En un discurs 24 hores abans que es voti al parlament de Westminster una llei promoguda per l'oposició per obligar el govern a tenir l'autorització de la cambra per marxar de la UE i evitar així una sortida abrupta sense pacte, Johnson ha dit que això fa "impossible qualsevol negociació amb la UE".Fonts citades per la BBC però apunten que el primer ministre està disposat a proposar eleccions pel 14 d'octubre si perd la votació de dimarts, que veu com una qüestió de "confiança", tot i que en el seu discurs ha dit que no vol uns comicis."Si hi ha una cosa que ens pot fer anar enrere en les converses (amb la UE) és la sensació a Brussel·les que els diputats poden trobar alguna via per cancel·lar el referèndum", ha assegurat Johnson en el seu discurs per rebutjar la proposta de llei de l'oposició , que també té suports de diputats 'tories' rebels amb el primer ministre.Per Johnson, un retard en el Brexit més enllà del 31 d'octubre "no tindria sentit" i faria les negociacions "impossibles". "Per demostrar als nostres amics de Brussel·les que estem units en el nostre objectiu, els diputats han de votar amb el govern en contra del retard de Corbyn", ha afirmat.Segons s'ha filtrat a la premsa britànica en les últimes hores, Johnson ha amenaçat els diputats conservadors que es rebel·lin contra el seu executiu en la votació de dimarts a quedar fora de les properes llistes electorals."Vull que tothom ho sàpiga- no hi ha cap circumstància sota la qual demani a Brussel·les una extensió del Brexit. Marxarem el 31 d'octubre, tan sí com no", ha dit. De fet, el primer ministre ha dit estar "convençut" que aconseguirà un acord amb la UE a la cimera d'octubre, prevista pel dia 17, i que el pacte podrà ratificar-se a Westminster.Segons ell, s'ha de permetre als negociadors fer la feina "sense l'espasa de Damòcles al coll". Johnson ha dit que ell no vol eleccions i, de fet, no ha fet cap proposta pública per convocar-les si perd la votació de dimarts al parlament.Amb tot, la premsa britànica apunta que Johnson podria proposar celebrar eleccions al Regne Unit el 14 d'octubre si Westminster veta aquest dimarts el Brexit sense acord. Si les guanya, es consideraria legitimitat per treure els britànics de la UE fins i tot si no hi ha pacte amb Brussel·les.Si s'aprova, la llei que promouen l'oposició i alguns diputats rebels obligaria el govern a tenir l'autorització de la cambra per marxar de la Unió Europea, evitant així una sortida abrupta sense el vistiplau dels diputats el 31 d'octubre.De fet, el text publicat apunta que el parlament britànic hauria d'aprovar l'acord de sortida el 19 d'octubre, dos dies després de la cimera europea, o assolir una extensió del Brexit fins al 31 de gener o, en el pitjor dels escenaris, avalar una sortida abrupta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor