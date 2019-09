VÍDEOS Les intenses pluges provoquen petites inundacions al Barcelonès i el Garraf

#Badalona sota una pluja molt intensa @324cat @emergenciescat q pot estar inundant baixos del barri de Baix a Mar pic.twitter.com/nqWnQV7TeH — mireia prats (@mireprats) September 2, 2019

Quina litrada!! Demà farem balanç de tot. No abaixem la guàrdia.. encara persisteixen els xàfecs sobre el Baix Llobregat i Garraf. #Sitges pic.twitter.com/Sk2EmvDV2K — Meteo Garraf (@meteo_garraf) September 2, 2019

Mireu com baixa!! Riera bassa rodona pic.twitter.com/Xz6puf2eZi — Meteo Garraf (@meteo_garraf) September 2, 2019

El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquesta matinada 110 trucades per 78 incidències relacionades amb les intenses pluges d'aquesta nit, especialment al Barcelonès i al Garraf.Gairebé tots els avisos han estat per inundació de baixos. A més, a la C-31 ha estat tallada una estona a l'altura de Sitges, al quilòmetre 166, per acumulació d'aigua a la carretera, segons ha informat Protecció Civil. La prealerta del pla Inuncat ha acabat a les 4.45 hores.Al Garraf, els Bombers han fet una quinzena d'actuacions, la majoria a Sitges, Vilanova i la Geltrú i Castelldefels. Els motius principals han estat inundacions de baixos i carrers i assistència perquè algunes persones poguessin sortir dels seus vehicles.

