Sánchez promet diàleg bilateral amb Catalunya sense desbordar la Constitució

Els 370 punts de la proposta de programa que presentarà aquest dimarts al migdia Pedro Sánchez, i que ha avançat dilluns a la nit el diari El País , contemplen abordar el "conflicte" amb Catalunya amb diàleg bilateral, precisant la ja habitual línia vermella: no es desbordarà el marc constitucional."Abordarem el conflicte de convivència a Catalunya impulsant el diàleg entre catalans i també entre el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya, sempre dins de la Constitució", resa en concret un dels punts de la proposta de Sánchez, segons aquesta informació.El document presenta propostes amb un clar signe progressista en matèria social, algunes de les les quals, directament en la línia de demandes concretes d'Unides Podem. La tàctica del president espanyol en funcions i líder del PSOE seria pressionar el grup que encapçala Pablo Iglesias perquè tingui complicat justificar un vot en contra en la investidura, que hauria de celebrar-se en les properes setmanes -el dia límit per convocar automàticament noves eleccions si no hi ha un nou president espanyol és el 23 de setembre-.Entre les propostes, destaca el compromís de derogar els aspectes "més lesius" amb els drets dels treballadors de la reforma laboral de Rajoy. Un punt que ja estava en el programa socialista en les eleccions del 2016, i que Sánchez no va tirar endavant en els mesos que va ocupar la Moncloa després de la moció de censura.També s'hi promet frenar les "pujades abusives de preus" en els lloguers, i la gratuïtat de l'ensenyament per als menors de tres anys, entre d'altres mesures.

