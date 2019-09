Els usuaris de la C-16 perden el descompte si no tenen Via T o Satelise

Des d'aquest dilluns, els usuaris de la C-16 han perdut el descompte del 45% que s'aplicava des de feia 20 anys en el preu del peatge – de dilluns a divendres i a totes hores-. Només el mantenen aquells que tinguin l'aplicació gratuïta per a mòbils anomenada Satelise, o el sistema Via T.La C-16 era l'única autopista a Catalunya on encara no calia aquest requisit per poder accedir a una part dels descomptes. El canvi, que s'ha fet efectiu aquest dilluns, estava ajornat des del 2017 gràcies a la pressió dels agents del territori. De fet, a finals de juliol, sense èxit, tant la Cambra de Comerç com el Consell Comarcal van intentar posposar la mesura una vegada més i mantenir les bonificacions per aquells que paguen amb targeta o en efectiu. Segons dades del Govern, el 62% dels vehicles que utilitzen aquest peatge ja tenien algun d'aquests dos sistemes.La nova mesura que ha implantat el Departament de Territori en la via que gestiona Autema, la concessionària, tindrà incidència en el 28% dels usuaris globals de la carretera que encara no utilitzen els anomenats sistemes de pagament dinàmic (Via T i Satelise). Segons dades del propi departament, només un 6% dels usuaris paguen en efectiu. La resta, un 32%, ho fan amb targeta.Territori ha estudiat els casos en què es paga amb targeta i s'ha determinat que almenys la meitat d'aquests usuaris fan deu viatges al mes, com a mínim. Per tant, aquests vehicles podrien beneficiar-se si paguessin a través de Via T o Satelise. Per fer-los saber aquesta possibilitat, durant aquest estiu s'ha contactat per telèfon amb ells de forma personalitzada en una campanya informativa. A més, el pagament dinàmic dona accés a altres descomptes com el 30% addicional per a vehicles ECO, el 100% per a elèctrics o el 40% pels vehicles d'alta ocupació, per exemple.Durant els primers vuit mesos d'aquest any – incloent-hi el juliol i l'agost, mesos en què habitualment hi ha menys trànsit degut als períodes de vacances-, hi ha hagut un increment de l'1,6% en els pagaments amb Via T i del 21,25% amb l'aplicació Satelise. La previsió és que els usuaris d'aquest tipus de pagaments augmentin en els propers mesos.A tall d'exemple, el preu del peatge del tram Terrassa-Sant Vicenç de Castellet en hora punta els dies laborables és de 4,02 euros pels que paguen amb targeta o efectiu i de 2,21 euros pels que utilitzin Via T i Satelise.Des del territori, al juliol es van alçar veus en contra la mesura imposada en què es lamentava la poca informació i "el poc marge d'actuació", ja que la mesura s'havia anunciat a mig estiu. Un fet que els empresaris del territori van lamentar, ja que consideraven que és un "impediment" més per tal que la gent utilitzi aquesta via enlloc de la C-55, que actualment presenta importants problemes de mobilitat degut a les mesures que s'han aplicat per reduir-ne l'accidentalitat.

