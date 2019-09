El nou treball de Manel es publica aquest divendres

Torna Manel . El grup de pop-folk català ha publicat aquest dilluns a les xarxes socials un breu teaser del seu nou treball, que durà per títol Per la bona gent, i que es publicarà aquest divendres dia 6. En els pocs segons que dura el breu anunci, el grup es mostra molt més electrònic que el que és habitual en ells.Manel ja havia confirmat la passada primavera que trauria disc després de les vacances, però -com és el seu costum-, ha mantingut tot el procés en el més absolut secret.

