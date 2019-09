Roben a un equip d'«Espejo Público» mentre feia un directe al Raval

Jajajajajajaja, em sona molt a "preparat". Un equip tècnic hauria de tenir mes cura del material que val un paston. La perfecta excusa per la Griso i la seva penya.....

ROBATORIS Per FRAN BCN el 2 de setembre de 2019 a les 21:32

Uuuuuiiiiii !!

Per Santi Sima el 2 de setembre de 2019 a les 21:10 0 0

No dire que no hi hagi una mica de tot a Barcelona , però tanta cosa fa un tuf a manipulació que espanta . Que volen portar l’armada i l’ecercit s Catalunya potser ?