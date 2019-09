He sido víctima de una suplantación de identidad tras la activación de una falsa cuenta a mi nombre en @LinkedIn. A los contactos que se han conectado con ella les han pedido dinero a cambio de asistir a una supuesta conferencia. Voy a denunciar esta estafa ante @guardiacivil. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 2, 2019

El ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha denunciat aquest dilluns que ha estat "víctima d'una suplantació d'identitat". Segons ha explicat ell mateix, algú va obrir un compte a la plataforma professional LinkedIn fent-se passar per Borrell, per després demanar diners per participar en un acte públic. Borrell ha avançat que denunciarà "l'estafa" a la Guàrdia Civil.

